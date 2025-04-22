Пять тюменских застройщиков запустили новые проекты

Пять тюменских и работающих в Тюмени федеральных застройщиков в апреле запустили строительство новых жилых объектов. Об этом сообщает telegram-канал «Рисковые стройки Тюмени».
«Тюменские (и работающие в Тюмени) застройщики в апреле внезапно словили оптимизм. Новые старты проектов у: „Страны“, „Брусники“, „Навигатора“, два корпуса у „Самолета“. Ещё и „Партнёр“ в свердловских „Совушках“ сразу 6 корпусов запустил», — отмечается в сообщении.
Руководитель коммерческого департамента West Wind Group Елизавета Ильюхина пояснила URA.RU, что объявление новых проектов в кризисное для отрасли время требует особой смелости и тонкого просчета. «Главный риск для коммерческих девелоперов — пополнить свой пул объектов „недостроем“, который потом будет трудно продать. Помимо базовых просчетов окупаемости и маржинальности важно оценить еще множество факторов», — сообщила она.
Что же касается выхода в соседние регионы, это можно объяснить попыткой найти для себя новый рынок, рассказал URA.RU Коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин. По его словам, это общероссийская тенденция.
«Игроки рынка активно ищут новые точки развития, и в условиях резко подорожавшей рыночной ипотеки для застройщиков становятся все более привлекательными соседние регионы. Особо интересны те, где сохранилась IT-ипотека, где действует ипотека со ставкой под 2%, где сохраняется острая нехватка качественного жилья и есть потенциал для роста цен на квадратный метр», — отметил он в беседе с URA.RU.
Ранее глава риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что у рынка недвижимости в России едва хватает сил, чтобы не скатиться под откос. Он отметил, что спрос постепенно перетекает от новостроек во вторичный сегмент.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!