Известный российский художник-монументалист, скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели скончался на 92-м году жизни. За свою жизнь он создал более 5000 произведений искусства, включая скульптуры, картины, мозаики и фрески, которые украшают не только Россию, но и многие другие страны мира.
Как стало известно, Церетели был не только выдающимся художником, но и владельцем значительного имущества. О том, какое наследство оставил знаменитый скульптор и как его будут делить — в материале URA.RU.
Какое наследство оставил после себя Церетели
По данным последней декларации за 2021 год, Зураб Церетели владел недвижимостью общей площадью около 57 тыс. кв. м. В его владении были шесть земельными участков с площадью от 103 кв. м до 5,8 тыс. кв. м, два жилых дома, пять квартир, два машино-места и тридцать нежилых помещений. В его коллекции также числились элитные автомобили: пять Mercedes, один Bentley и два Rolls-Royce. Его годовой доход превышал 60 млн рублей, сообщает АиФ.
Также Церетели владел обширным портфелем недвижимости и управлял прибыльной компанией, что было его основным источником дохода за пределами искусства. В 1994 году он основал компанию, специализирующуюся на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. По данным «Спарк-Интерфакс», в 2024 году выручка организации достигла 20,4 млн рублей, а чистая прибыль составила 24,1 млн рублей.
Кому достанется наследство и как его будут делить
Основным наследником является его родная дочь Елена от первого брака. Она, как наследник первой очереди, имеет приоритетное право на наследство. Ее дети — внуки Церетели — и правнуки являются наследниками последующих очередей и не могут претендовать на равные доли с Еленой без наличия завещания.
Сложнее обстоит дело с Татьяной Кочемасовой, длительное время состоявшей в отношениях со скульптором. Так как брак не был зарегистрирован, она не имеет статуса законной супруги. Однако, по словам юриста, Татьяна может попытаться доказать факт финансовой зависимости от Церетели для получения доли в наследстве. Приемные дочери Людмила и Татьяна также могут претендовать на часть имущества, если подтвердится факт официального усыновления.
Если же Церетели оставил завещание, то все имущество будет распределено согласно его последней воле, что может изменить стандартную очередность наследования. Таким образом, окончательное распределение наследства Зураба Церетели может занять продолжительное время и потребовать рассмотрения в судебном порядке.
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