Курганские полицейские устроили облавы на массовые места проживания мигрантов

В Курганской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие по противодействию незаконной миграции, проводившееся с 14 по 18 апреля. В рамках операции сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии обнаружили 206 административных нарушений в сфере миграции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Курганской области.
Полицейские проверили порядка 4 000 объектов, включая места массового проживания иностранцев. «Сотрудники полиции проверили документы у более 1 500 прибывших в нашу страну из-за рубежа граждан и выявили 206 административных правонарушений в сфере миграции, из которых 19 — в ходе рейдов по пилорамам и строящимся объектам в Кургане и Кетовском муниципальном округе», — пишет ведомство.
Кроме того, в ходе проверок сотрудники полиции остановили около 3 000 транспортных средств и проверили документы у более чем 1 500 иностранных граждан. Дополнительно в ходе операции они пресекли восемь административных правонарушений, совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. По итогам проведенной работы шестерых нелегальных мигрантов уже выдворили из России, для 15 иностранных граждан установлен запрет на въезд. Также возбуждено одно уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания).
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане появились новые подозреваемые по делу о незаконной миграции в КГУ. Дела были возбуждены 19 марта, соединены в одно производство.
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