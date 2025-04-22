22 апреля 2025

Силовики поймали нелегальных мигрантов на тюменской стройке. Видео

В Тюмени на строительной площадке ЖК задержаны 11 нелегальных мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Двух нарушителей выдворят за пределы РФ
Двух нарушителей выдворят за пределы РФ Фото:

На одной из строительных площадок Тюмени были выявлены 11 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа».

«На строительстве жилого комплекса в Тюмени полицейские выявили 11 мигрантов-нелегалов. Так, пятеро иностранцев привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за несвоевременную постановку на миграционный учет. На четверых приезжих, осуществлявших трудовую деятельность без патентов, полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ», — указано в сообщении пресс-службы МВД.

Там добавили, что еще два иностранца находились на территории РФ нелегально. Согласно ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, было принято решение о выдворении мигрантов за пределы России.

Ранее URA.RU писало о том, что в марте на строительных площадках Тюмени прошли массовые рейды. В результате которых силовикам удалось выявить 126 нелегальных мигрантов, приехавших в Россию на заработки.

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На одной из строительных площадок Тюмени были выявлены 11 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа». «На строительстве жилого комплекса в Тюмени полицейские выявили 11 мигрантов-нелегалов. Так, пятеро иностранцев привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за несвоевременную постановку на миграционный учет. На четверых приезжих, осуществлявших трудовую деятельность без патентов, полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ», — указано в сообщении пресс-службы МВД. Там добавили, что еще два иностранца находились на территории РФ нелегально. Согласно ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, было принято решение о выдворении мигрантов за пределы России. Ранее URA.RU писало о том, что в марте на строительных площадках Тюмени прошли массовые рейды. В результате которых силовикам удалось выявить 126 нелегальных мигрантов, приехавших в Россию на заработки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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