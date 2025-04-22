На одной из строительных площадок Тюмени были выявлены 11 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа».
«На строительстве жилого комплекса в Тюмени полицейские выявили 11 мигрантов-нелегалов. Так, пятеро иностранцев привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за несвоевременную постановку на миграционный учет. На четверых приезжих, осуществлявших трудовую деятельность без патентов, полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ», — указано в сообщении пресс-службы МВД.
Там добавили, что еще два иностранца находились на территории РФ нелегально. Согласно ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, было принято решение о выдворении мигрантов за пределы России.
Ранее URA.RU писало о том, что в марте на строительных площадках Тюмени прошли массовые рейды. В результате которых силовикам удалось выявить 126 нелегальных мигрантов, приехавших в Россию на заработки.
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