Челябинский ХК «Трактор» открыл продажу билетов на домашние игры полуфинала Кубка Гагарина против московского «Динамо». Как сообщает пресс-служба клуба первыми в очереди стоят владельцы сезонных абонементов.
«Приоритетный выкуп для владельцев абонементов своих мест — с 23 апреля 10:00 до 25 апреля 19:00. Общая продажа билетов — с 23 апреля 10:00. После окончания приоритетного выкупа оставшиеся билеты поступят в общую продажу», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.
Стоимость билетов начинается от 1580 рублей. Верхняя цена 5860 рублей. Приобрести билет можно в личном кабинете. Покупка билетов будет доступна только зарегистрированным пользователям. В кассе ледовой арены купить билеты могут только льготники и посетители ресторана.
Первая игра с «Динамо» состоится 28 апреля, вторая — 30 апреля. После серия переедет в столицу. В случае необходимости команды вновь вернутся в Челябинск 6 мая.
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