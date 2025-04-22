22 апреля 2025

Челябинский «Трактор» открыл продажу билетов на полуфинал Кубка Гагарина. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В полуфинале челябинский «Трактор» сыграет с московским «Динамо»
В полуфинале челябинский «Трактор» сыграет с московским «Динамо» Фото:

Челябинский ХК «Трактор» открыл продажу билетов на домашние игры полуфинала Кубка Гагарина против московского «Динамо». Как сообщает пресс-служба клуба первыми в очереди стоят владельцы сезонных абонементов.

«Приоритетный выкуп для владельцев абонементов своих мест — с 23 апреля 10:00 до 25 апреля 19:00. Общая продажа билетов — с 23 апреля 10:00. После окончания приоритетного выкупа оставшиеся билеты поступят в общую продажу», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.

Стоимость билетов начинается от 1580 рублей. Верхняя цена 5860 рублей. Приобрести билет можно в личном кабинете. Покупка билетов будет доступна только зарегистрированным пользователям. В кассе ледовой арены купить билеты могут только льготники и посетители ресторана.

Первая игра с «Динамо» состоится 28 апреля, вторая — 30 апреля. После серия переедет в столицу. В случае необходимости команды вновь вернутся в Челябинск 6 мая.

Челябинцы скупили почти все билеты
Челябинцы скупили почти все билеты
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Челябинский ХК «Трактор» открыл продажу билетов на домашние игры полуфинала Кубка Гагарина против московского «Динамо». Как сообщает пресс-служба клуба первыми в очереди стоят владельцы сезонных абонементов. «Приоритетный выкуп для владельцев абонементов своих мест — с 23 апреля 10:00 до 25 апреля 19:00. Общая продажа билетов — с 23 апреля 10:00. После окончания приоритетного выкупа оставшиеся билеты поступят в общую продажу», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. Стоимость билетов начинается от 1580 рублей. Верхняя цена 5860 рублей. Приобрести билет можно в личном кабинете. Покупка билетов будет доступна только зарегистрированным пользователям. В кассе ледовой арены купить билеты могут только льготники и посетители ресторана. Первая игра с «Динамо» состоится 28 апреля, вторая — 30 апреля. После серия переедет в столицу. В случае необходимости команды вновь вернутся в Челябинск 6 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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