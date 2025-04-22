22 апреля 2025

Пермский завод оборудования для нефтедобычи увеличил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Выручка предприятия составила более 2,6 млрд рублей (архивное фото)
Выручка предприятия составила более 2,6 млрд рублей (архивное фото) Фото:

АО «Очерский машиностроительный завод» Пермского края улучшил финансовые показатели. В 2024 году предприятие, выпускающее оборудование для нефтедобычи, получило более 56 млн рублей прибыли. Это более чем на 2 млн рублей больше, чем годом ранее.

«Акционерное общество „Очерский машиностроительный завод“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка предприятия — 2,67 млрд рублей, чистая прибыль — 56,3 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила 54,1 млн рублей.

Завод расположен в городе Очер Пермского края. Основан в 1761 году. В настоящее время предприятие занимается производством нефтепромыслового оборудования и различных типов металлоконструкций. Продукция поставляется во многие страны мира.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский санаторий «Алмед» в 2024 году получил убыток почти 2 млн рублей. В 2023 году прибыль общества составила 672 тысячи рублей. 

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АО «Очерский машиностроительный завод» Пермского края улучшил финансовые показатели. В 2024 году предприятие, выпускающее оборудование для нефтедобычи, получило более 56 млн рублей прибыли. Это более чем на 2 млн рублей больше, чем годом ранее. «Акционерное общество „Очерский машиностроительный завод“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка предприятия — 2,67 млрд рублей, чистая прибыль — 56,3 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила 54,1 млн рублей. Завод расположен в городе Очер Пермского края. Основан в 1761 году. В настоящее время предприятие занимается производством нефтепромыслового оборудования и различных типов металлоконструкций. Продукция поставляется во многие страны мира. Ранее URA.RU сообщало, что пермский санаторий «Алмед» в 2024 году получил убыток почти 2 млн рублей. В 2023 году прибыль общества составила 672 тысячи рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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