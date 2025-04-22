Пермский завод оборудования для нефтедобычи увеличил прибыль

АО «Очерский машиностроительный завод» Пермского края улучшил финансовые показатели. В 2024 году предприятие, выпускающее оборудование для нефтедобычи, получило более 56 млн рублей прибыли. Это более чем на 2 млн рублей больше, чем годом ранее.
«Акционерное общество „Очерский машиностроительный завод“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка предприятия — 2,67 млрд рублей, чистая прибыль — 56,3 млн рублей», — сообщается в СБИС. В 2023 году чистая прибыль предприятия составила 54,1 млн рублей.
Завод расположен в городе Очер Пермского края. Основан в 1761 году. В настоящее время предприятие занимается производством нефтепромыслового оборудования и различных типов металлоконструкций. Продукция поставляется во многие страны мира.
Ранее URA.RU сообщало, что пермский санаторий «Алмед» в 2024 году получил убыток почти 2 млн рублей. В 2023 году прибыль общества составила 672 тысячи рублей.
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