Аэропорт Нижнекамска временно закрылся

Аэропорт Нижнекамска пока не принимает самолеты (фото из архива)
Аэропорт Нижнекамска Бегишево временно остановил прием и вылет самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения ... введены с 08:00 мск», — сообщил он в Telegram. Ранее также были временно закрыты аэропорты Казани и Ульяновска.
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