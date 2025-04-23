Аэропорт Нижнекамска временно закрылся

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Аэропорт Нижнекамска пока не принимает самолеты (фото из архива)
Аэропорт Нижнекамска пока не принимает самолеты (фото из архива) Фото:

Аэропорт Нижнекамска Бегишево временно остановил прием и вылет самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения ... введены с 08:00 мск», — сообщил он в Telegram. Ранее также были временно закрыты аэропорты Казани и Ульяновска.

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Аэропорт Нижнекамска Бегишево временно остановил прием и вылет самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения ... введены с 08:00 мск», — сообщил он в Telegram. Ранее также были временно закрыты аэропорты Казани и Ульяновска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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