Саперы обнаружили множество боеприпасов НАТО в освобожденном курском селе

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Командир взвода разминирования с позывным Рысь заявил, что саперы чаще всего находят „колокольчики“ и „лепестки“
Командир взвода разминирования с позывным Рысь заявил, что саперы чаще всего находят „колокольчики“ и „лепестки“ Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Саперы 92-го саперного полка при разминировании одного из сел Суджанского района Курской области обнаружили большое количество боеприпасов производства стран НАТО. Среди найденного — противотанковые мины и гранаты, сообщил командир взвода разминирования с позывным Рысь.

«Разнообразие боеприпасов здесь довольно большое. Здесь хохол (ВСУ — прим. URA.RU) стоял, поэтому вперемешку с нашими. Бывает, попадаются вещи, которые мы в первый раз встречаем», — заявил Рысь. Его слова приводит ТАСС. Он также рассказал, что при разминировании местности первым дело они обезвреживают дороги, обочины, придворовые территории, частные домовладения и огороды. После чего они непосредственно приступают к полям. По его словам, чаще всего они находят противотанковые иностранные мины, гранаты, патроны и самодельные взрывные устройства.

Ранее российские военнослужащие в ходе зачистки села Гуево в Курской области обнаружили большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО, об этом сообщил офицер группировки войск «Север». Однако, какие именно боеприпасы были обнаружены, он не уточнил, передает RT.

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба ВС РФ на 19 апреля, освобождено 99,5% территории, занятой украинскими войсками. На отдельных участках границы российские подразделения вышли в Сумскую область. По информации Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 74 тысяч военнослужащих.

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Саперы 92-го саперного полка при разминировании одного из сел Суджанского района Курской области обнаружили большое количество боеприпасов производства стран НАТО. Среди найденного — противотанковые мины и гранаты, сообщил командир взвода разминирования с позывным Рысь. «Разнообразие боеприпасов здесь довольно большое. Здесь хохол (ВСУ — прим. URA.RU) стоял, поэтому вперемешку с нашими. Бывает, попадаются вещи, которые мы в первый раз встречаем», — заявил Рысь. Его слова приводит ТАСС. Он также рассказал, что при разминировании местности первым дело они обезвреживают дороги, обочины, придворовые территории, частные домовладения и огороды. После чего они непосредственно приступают к полям. По его словам, чаще всего они находят противотанковые иностранные мины, гранаты, патроны и самодельные взрывные устройства. Ранее российские военнослужащие в ходе зачистки села Гуево в Курской области обнаружили большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО, об этом сообщил офицер группировки войск «Север». Однако, какие именно боеприпасы были обнаружены, он не уточнил, передает RT. Массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба ВС РФ на 19 апреля, освобождено 99,5% территории, занятой украинскими войсками. На отдельных участках границы российские подразделения вышли в Сумскую область. По информации Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 74 тысяч военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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