22 апреля 2025

Чиновников курганского округа прокуратура заставила сделать бесплатные похороны

© Служба новостей «URA.RU»
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Бесплатная похоронная служба появится в Мишкинском округе
Бесплатная похоронная служба появится в Мишкинском округе Фото:

Суд Мишкинского района (Курганская область) по иску районной прокуратуры обязал местные власти создать специализированную службу по вопросам похоронного дела. В ходе проверки было установлено, что в округе такая служба отсутствует, а услуги в сфере похоронного дела оказывают исключительно коммерческие организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«Вместе с тем создание муниципальными образованиями специализированных служб по вопросам похоронного дела является государственной гарантией безусловного исполнения требований законодательства при реализации гарантированного перечня услуг по погребению, в том числе на безвозмездной основе», — подчеркнуло ведомство. После выявленных нарушений прокурор района обратился в суд с административным иском. Суд удовлетворил требования в полном объеме, возложив на муниципалитет обязанность создать специализированную службу. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Курганской области уже возникали конфликты вокруг похоронных услуг: в городе Щучье разгорелся спор из-за захоронения бойца СВО на Аллее Славы, когда предпринимательница, занимающаяся ритуальным бизнесом, препятствовала выбору места для могилы. Местные жители и родственники погибших указывали на конкуренцию между частными компаниями и отсутствие прозрачного регулирования похоронной сферы.

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Суд Мишкинского района (Курганская область) по иску районной прокуратуры обязал местные власти создать специализированную службу по вопросам похоронного дела. В ходе проверки было установлено, что в округе такая служба отсутствует, а услуги в сфере похоронного дела оказывают исключительно коммерческие организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. «Вместе с тем создание муниципальными образованиями специализированных служб по вопросам похоронного дела является государственной гарантией безусловного исполнения требований законодательства при реализации гарантированного перечня услуг по погребению, в том числе на безвозмездной основе», — подчеркнуло ведомство. После выявленных нарушений прокурор района обратился в суд с административным иском. Суд удовлетворил требования в полном объеме, возложив на муниципалитет обязанность создать специализированную службу. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры. Ранее в Курганской области уже возникали конфликты вокруг похоронных услуг: в городе Щучье разгорелся спор из-за захоронения бойца СВО на Аллее Славы, когда предпринимательница, занимающаяся ритуальным бизнесом, препятствовала выбору места для могилы. Местные жители и родственники погибших указывали на конкуренцию между частными компаниями и отсутствие прозрачного регулирования похоронной сферы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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