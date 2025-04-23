Из России выдворили гражданина Молдавии, собиравшего секретные данные

Из России выдворили гражданина Молдавии, который прибыл в страну с цель сбора разведданных. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Бывший сотрудник Службы информации и безопасности Молдовы, гражданин Республики Молдова Дмитрий Руснак прибыл в Россию в 2024 году. Его целью был сбор секретных данных о планах российского руководства в отношении Молдавии», — сообщили в ЦОС ФСБ России, передает ТАСС. Также Руснак интересовался деятельностью силовых и иных государственных структур России.
Поскольку Руснак не успел нанести реального ущерба безопасности России, его выдворили за пределы страны. Въезд в Россию ему запрещен на 60 лет.
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