В Кетовском округе Курганской области в результате ДТП 17-летний юноша на мопеде наехал на пешехода. Об этом сообщает курганская Госавтоинспекция.
«ДТП произошло вчера, 22 апреля, в 22 часа 10 минут на автодороге „подъезд к п. Введенское“. Молодой человек 2007 года рождения, управляя мопедом VENTRO RIVA 2, осуществлял движение в сторону п. Введенское. На втором километре автодороги водитель допустил наезд на пешехода 2000 года рождения, который шел в попутном направлении по проезжей части дороги», — пишет ведомство.
Пешеход получил травмы и был госпитализирован. Кроме того, в инспекции уточнили, что подросток управлял мопедом без прав, а пешеход находился на дороге в темное время суток без светоотражающих элементов, что также является нарушением ПДД.
В Госавтоинспекции отмечают, что подобные происшествия нередко связаны с тем, что родители приобретают мототранспорт своим несовершеннолетним детям, не задумываясь о последствиях. Полицейские напомнили, что передача управления транспортным средством лицу, не имеющему соответствующих прав, грозит административным штрафом до 30 тысяч рублей.
Ранее в Курганской области уже фиксировались ДТП с участием несовершеннолетних: 17 апреля в Куртамышском округе подросток на велосипеде получил серьезные травмы при столкновении с автомобилем на пешеходном переходе. В обоих случаях отмечаются нарушения правил дорожного движения со стороны детей, а также отсутствие у них необходимой экипировки и светоотражающих элементов.
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