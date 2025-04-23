Сторона застреленного Талькова считает, что Шляфмана экстрадируют в РФ

Сторона застреленного в Санкт-Петербурге 33 года назад певца и композитора Игоря Талькова считает, что обвиняемый в преступлении бывший концертный Валерий Шляфман действительно стрелял в артиста. Шансы на его экстрадицию из Израиля в РФ после приговора суда большие, сообщила пресс-секретарь потерпевшей стороны, близкий друг жены Талькова Татьяны Ирина Красильникова, в разговоре со СМИ перед судом, где должен быть вынесен приговор по делу.
«Я отношусь к приговору трезво. <...> Нам говорят, есть большие шансы к экстрадиции. <...> Мы не считаем что выстрел был случайным, наша версия, что выстрел был предназначен Талькову», — сказала Красильникова, ее слова передает корреспондент URA.RU из здания суда.
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