Сторона застреленного Талькова считает, что Шляфмана экстрадируют в РФ

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Красильникова поделилась позицией потерпевшей стороны перед судом
Красильникова поделилась позицией потерпевшей стороны перед судом Фото:

Сторона застреленного в Санкт-Петербурге 33 года назад певца и композитора Игоря Талькова считает, что обвиняемый в преступлении бывший концертный Валерий Шляфман действительно стрелял в артиста. Шансы на его экстрадицию из Израиля в РФ после приговора суда большие, сообщила пресс-секретарь потерпевшей стороны, близкий друг жены Талькова Татьяны Ирина Красильникова, в разговоре со СМИ перед судом, где должен быть вынесен приговор по делу.

«Я отношусь к приговору трезво. <...> Нам говорят, есть большие шансы к экстрадиции. <...> Мы не считаем что выстрел был случайным, наша версия, что выстрел был предназначен Талькову», — сказала Красильникова, ее слова передает корреспондент URA.RU из здания суда. 

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Сторона застреленного в Санкт-Петербурге 33 года назад певца и композитора Игоря Талькова считает, что обвиняемый в преступлении бывший концертный Валерий Шляфман действительно стрелял в артиста. Шансы на его экстрадицию из Израиля в РФ после приговора суда большие, сообщила пресс-секретарь потерпевшей стороны, близкий друг жены Талькова Татьяны Ирина Красильникова, в разговоре со СМИ перед судом, где должен быть вынесен приговор по делу. «Я отношусь к приговору трезво. <...> Нам говорят, есть большие шансы к экстрадиции. <...> Мы не считаем что выстрел был случайным, наша версия, что выстрел был предназначен Талькову», — сказала Красильникова, ее слова передает корреспондент URA.RU из здания суда. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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