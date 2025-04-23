Кто кормил школьников Екатеринбурга, угодивших в больницу: справка

Поставщиком питания для школы №178 Екатеринбурга, где у 43 учеников выявили признаки острой кишечной инфекции, является компания «Глобусресурс». За прошлый год фирма заработала 206 млн рублей, сейчас она обеспечивает едой 15 школ. За два дня до массового отравления ее планово проверял свердловский Роспотребнадзор (РПН). Что известно о «Глобусресурсе» — в материале URA.RU.
Компания относительно молодая — всего два года на рынке. Марина Коршенко зарегистрировала «Глобусресурс» в октябре 2023 года в Екатеринбурге. Уже за 2024 год компания заработала 206 млн рублей. В ней работает 41 человек.
«Глобусресурс» работает в основном в Чкаловском районе — в частности, с МАОУ СОШ № 215 «Созвездие», школами № 21, 52, 91, 102. Также компания кормит учеников французской гимназии №39. По данным с сайта Генпрокуратуры РФ, управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало выездную плановую проверку на прелприятии 21 апреля. Завершить ее ведомство планировало 6 мая.
О вспышке инфекции в школе №178 стало известно утром 23 апреля. Признаки кишечной инфекции выявили у 43 учеников школы, а двоим пришлось обратиться в больницу. Сейчас на месте работают силовики и санврачи, а детей отправили на дистанционное обучение.
Гендиректор ООО «Глобусресурс» Марина Коршенко заявила URA.RU, что дети могли отравиться из-за воды, немытых рук, домашнего питания или, все-таки, в столовой. «По поводу отравлений: они просто исторически происходят во всех школах. Это, можно сказать, неконтролируемая такая штука. Она может возникнуть вообще в любом месте, даже дома», — сказала она.
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