Директор курганского завода Авдюшев получил награду от Минобороны РФ. Фото

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Минобороны РФ наградило медалью бизнесмена из Шадринска за помощь бойцам в зоне СВО
Минобороны РФ наградило медалью бизнесмена из Шадринска за помощь бойцам в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Директора завода «Дельта Технология» из Шадринска Курганской области Михаил Авдюшев получил ведомственную медаль от Министерства обороны РФ за финансовую помощь бойцам в зоне СВО. Об этом сообщили в волонтерском движении. 

«Михаил Авдюшев, оказавший за время спецоперации помощь фронтовикам на миллионы рублей, получил ведомственную награду от Минобороны России. Ему вручили медаль „За вклад в укрепление обороны Российской Федерации“», — сообщили в сообществе «Шадринск за Победу». 

Предприниматель Михаил Авдюшев получил медаль от Минобороны РФ
Предприниматель Михаил Авдюшев получил медаль от Минобороны РФ
Фото:

Ранее URA.RU писало о том, что руководитель шадринского предприятия «Дельта Технология» Михаил Авдюшев получил награду от губернатора региона Вадима Шумкова. Бизнесмен был удостоен звания «Почетный предприниматель Курганской области». 

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Директора завода «Дельта Технология» из Шадринска Курганской области Михаил Авдюшев получил ведомственную медаль от Министерства обороны РФ за финансовую помощь бойцам в зоне СВО. Об этом сообщили в волонтерском движении.  «Михаил Авдюшев, оказавший за время спецоперации помощь фронтовикам на миллионы рублей, получил ведомственную награду от Минобороны России. Ему вручили медаль „За вклад в укрепление обороны Российской Федерации“», — сообщили в сообществе «Шадринск за Победу».  Ранее URA.RU писало о том, что руководитель шадринского предприятия «Дельта Технология» Михаил Авдюшев получил награду от губернатора региона Вадима Шумкова. Бизнесмен был удостоен звания «Почетный предприниматель Курганской области». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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