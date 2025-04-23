Директора завода «Дельта Технология» из Шадринска Курганской области Михаил Авдюшев получил ведомственную медаль от Министерства обороны РФ за финансовую помощь бойцам в зоне СВО. Об этом сообщили в волонтерском движении.
«Михаил Авдюшев, оказавший за время спецоперации помощь фронтовикам на миллионы рублей, получил ведомственную награду от Минобороны России. Ему вручили медаль „За вклад в укрепление обороны Российской Федерации“», — сообщили в сообществе «Шадринск за Победу».
Ранее URA.RU писало о том, что руководитель шадринского предприятия «Дельта Технология» Михаил Авдюшев получил награду от губернатора региона Вадима Шумкова. Бизнесмен был удостоен звания «Почетный предприниматель Курганской области».
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