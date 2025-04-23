Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществили атаку на село Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, в результате инцидента были серьезно повреждены три частных дома, еще два уничтожены полностью.
«В результате удара в трех частных домах повреждено остекление и фасады, два дома уничтожены. Удар пришелся и по зданию большесолдатского сельского совета — оно полностью выгорело», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Врио губернатора призвал жителей области оставаться бдительными и заботиться о своей безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.