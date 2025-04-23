В курском селе из-за удара дрона сгорело здание администрации. Фото

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Хинштейн рассказал об очередных преступлениях ВСУ в Курской области
Хинштейн рассказал об очередных преступлениях ВСУ в Курской области Фото:

Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществили атаку на село Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, в результате инцидента были серьезно повреждены три частных дома, еще два уничтожены полностью.

«В результате удара в трех частных домах повреждено остекление и фасады, два дома уничтожены. Удар пришелся и по зданию большесолдатского сельского совета — оно полностью выгорело», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Врио губернатора призвал жителей области оставаться бдительными и заботиться о своей безопасности.

Пострадавшее от удара ВСУ здание в Курской области
Пострадавшее от удара ВСУ здание в Курской области
Фото:

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Три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществили атаку на село Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, в результате инцидента были серьезно повреждены три частных дома, еще два уничтожены полностью. «В результате удара в трех частных домах повреждено остекление и фасады, два дома уничтожены. Удар пришелся и по зданию большесолдатского сельского совета — оно полностью выгорело», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Врио губернатора призвал жителей области оставаться бдительными и заботиться о своей безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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