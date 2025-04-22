22 апреля 2025

В городе ХМАО перекроют движение по аварийному мосту на полгода

© Служба новостей «URA.RU»
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Будет создана альтернативная дорога
Будет создана альтернативная дорога Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) перекроют движение по аварийному мосту на семь месяцев из-за реконструкции. Об этом URA.RU сообщали в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.

«Согласно проекта организации строительства общая продолжительность реконструкции составит семь месяцев. С целью сокращения сроков работ и обеспечения безопасности дорожного движения решено закрыть движение по мосту на срок проведения работ с организацией альтернативного объезда», — сказано в сообщении.

Реконструкция внесена в «Комплексный план дорожной деятельности» на 2025 год. Работы оценивают в 255 миллионов рублей — 95 из них выделил округ, 30 заложено в бюджете города и 130 предоставит НК «Роснефть».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мэрия объявила тендер на реконструкцию моста после визита губернатора. Местные жители жаловались на ямы, трещины, а также на падающие обломки моста.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) перекроют движение по аварийному мосту на семь месяцев из-за реконструкции. Об этом URA.RU сообщали в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры. «Согласно проекта организации строительства общая продолжительность реконструкции составит семь месяцев. С целью сокращения сроков работ и обеспечения безопасности дорожного движения решено закрыть движение по мосту на срок проведения работ с организацией альтернативного объезда», — сказано в сообщении. Реконструкция внесена в «Комплексный план дорожной деятельности» на 2025 год. Работы оценивают в 255 миллионов рублей — 95 из них выделил округ, 30 заложено в бюджете города и 130 предоставит НК «Роснефть». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мэрия объявила тендер на реконструкцию моста после визита губернатора. Местные жители жаловались на ямы, трещины, а также на падающие обломки моста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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