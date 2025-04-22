В городе ХМАО перекроют движение по аварийному мосту на полгода

В Пыть-Яхе (ХМАО) перекроют движение по аварийному мосту на семь месяцев из-за реконструкции. Об этом URA.RU сообщали в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.
«Согласно проекта организации строительства общая продолжительность реконструкции составит семь месяцев. С целью сокращения сроков работ и обеспечения безопасности дорожного движения решено закрыть движение по мосту на срок проведения работ с организацией альтернативного объезда», — сказано в сообщении.
Реконструкция внесена в «Комплексный план дорожной деятельности» на 2025 год. Работы оценивают в 255 миллионов рублей — 95 из них выделил округ, 30 заложено в бюджете города и 130 предоставит НК «Роснефть».
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО мэрия объявила тендер на реконструкцию моста после визита губернатора. Местные жители жаловались на ямы, трещины, а также на падающие обломки моста.
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