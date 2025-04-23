В суде допросили лучшего пермского следователя Рената Кильдебаева

В Чусовском городском суде состоялся допрос следователя по особо важным делам СУ СК по Пермскому краю полковника Рената Кильдебаева. Он был доставлен в суд в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении экс-начальника ИК-37 Ильи Асламова и предпринимателя Олега Попова, которые обвиняются в посредничестве и получении взятки от осужденного Руслана Алиева. Копия аудиозаписи допроса имеется в распоряжении URA.RU.
Кильдебаев был вызван суд в связи с тем, что на предыдущем заседании гособвинитель зачитала обвинения, находящиеся в материалах уголовного дела, а Асламов и Попов заявили, что им были предъявлены другие обвинительные заключения. «Да, действительно у меня на рабочем столе находится восемь разных обвинений. Все они разного содержания», — признался Кильдебаев. Он также сообщил, что вероятно, в суматохе и по ошибке передал подсудимым одни обвинения, а в суд отправил другое. Он же подтвердил, что его подпись во всех трех разных подлинная.
В ходе допроса Кильдебаев не смог ответить на все задаваемые ему вопросы, так как, по его словам, прошло достаточно много времени и часть произошедшего он запамятовал. Бывший начальник колонии № 37 во время заседания спросил Кильдебаева: «Товарищ следователь, продолжаете ли вы настаивать на озвученной мне в СИЗО-1 позиции, что в моих действиях нет состава преступления и вы вынуждены заканчивать дело, потому что на вас давит руководство». Кильдебаев сообщил суду, что не говорил такого подсудимому. Также он не согласился со словами о том, что говорил Асламову будто ему «может помочь единственное, если попадется честный судья в Чусовом».
Уголовное дело в отношении экс-начальника колонии для бывших силовиков № 37 Ильи Асламова и предпринимателя Олега Попова было возбуждено весной 2024 года. По версии следствия, Асламов получил взятку от осужденного Руслана Алиева, а Попов выступил посредником в передаче денег. Деньги эти предназначались для того, чтобы Алиев мог свободно передвигаться по территории колонии, а также, чтобы его не отправляли в штрафной изолятор. Асламов и Попов были задержаны и отправлены в СИЗО в марте 2024 года. Оба они не признали своей вины. Расследование уголовного дела было поручено Ренату Кильдебаеву. По итогам 2024 года он был награжден грамотой, как лучший следователь пермского управления СКР.
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