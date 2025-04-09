Экс-начальник колонии обвинил в подделке улик лучшего следователя пермского СУ СК

Обвиняемый в получении взятки экс-начальник ИК-37 Илья Асламов и его адвокат Владимир Волков заявили в Чусовском городском суде, что следователь по его делу Ренат Кильдебаев совершил служебный подлог. Свою позицию Асламов и его адвокат выразили после оглашения обвинительного заключения, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. Они требуют вернуть дело в прокуратуру.
«Обвинение, с которым меня знакомили, не соответствует тому, которое было сейчас озвучено и находится в материалах дела. Прошу вернуть дело прокурору для устранения допущенных нарушений, обвинения не могут быть отличны», — произнес Асламов. Он заявил, что не может выразить отношение к обвинению, так как оно ему не предъявлялось, и он с ним не знаком.
Волков добавил, что обвинение Асламову было предъявлено 17 февраля, когда тот находился в СИЗО-1. Это сделал следователь Ренат Кильдебаев. «Когда защитник знакомился с уголовным делом после его поступления в суд в Чусовом, то были выявлены различия. При этом Асламов с этими изменениями ознакомлен не был», — отметил Волков в суде.
Защита Асламова предоставила доказательства в виде оригинала постановления о привлечении в качестве обвиняемого, которое было вручено ему в СИЗО, а также скриншоты официальной почты адвоката, куда была направлена копия постановления следователем. Гособвинитель не возражал. После оглашения различий стало известно, что в последней версии обвинения, которая изложена в обвинительном заключении, были изменены данные банковских счетов, номера карт, даты их открытия, и лицо, которому переводил деньги бизнесмен Попов, обвиняемый в посредничестве при передаче взятки Асламову
По версии следствия, Асламов получил взятку от жены осужденного Алиева, который сидел в ИК-37, когда Асламов там был начальником. В обвинительном заключении указано, что Асламов получил от Алиева 200 тысяс рублей, при этом факт получения денег не установлен, как не установлены дата и время получения денег. Асламов свою вину не признал. Он был задержан 18 марта 2024 года. На следующий день его отправили в СИЗО, где он находился до того момента пока дело не было передано в суд.
Ренат Кильдебаев является следователем по особо важным делам в СУ СК по Пермскому краю. По данным собеседников агентства, именно ему поручено расследование уголовного дела по подделке улик в отделе СКР Чайковского. По итогам 2024 года он был награжден, как лучший сотрудник краевого управления СКР. URA.RU направило запрос в пермское СУ СК.
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