22 апреля 2025

Сотрудница челябинской ветстанции попала под следствие за взятку от бизнесмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудница получила более 145 тысяч рублей в качестве взятки
Сотрудница получила более 145 тысяч рублей в качестве взятки Фото:

Заведующая ветеринарной испытательной лабораторией ОГБУ «Нагайбакская районная ветстанция» (Челябинская область) попала под следствие за получение взятки от бизнесмена. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сумма превысила 145 тысяч рублей.

«Подозреваемая предоставила ветеринарно-сопроводительные документы в обход установленной процедуры проверки подконтрольного товара. По предварительным данным, за совершение незаконных действий ей было передано свыше 145 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Собранные сотрудниками полиции материалы были переданы в СКР по региону. Там в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

«В настоящее время женщине предъявлено обвинение. Проведены обыски по месту ее работы и жительства, решается вопрос об избрании меры пресечения, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе челябинского следкома.

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Заведующая ветеринарной испытательной лабораторией ОГБУ «Нагайбакская районная ветстанция» (Челябинская область) попала под следствие за получение взятки от бизнесмена. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сумма превысила 145 тысяч рублей. «Подозреваемая предоставила ветеринарно-сопроводительные документы в обход установленной процедуры проверки подконтрольного товара. По предварительным данным, за совершение незаконных действий ей было передано свыше 145 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Собранные сотрудниками полиции материалы были переданы в СКР по региону. Там в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). «В настоящее время женщине предъявлено обвинение. Проведены обыски по месту ее работы и жительства, решается вопрос об избрании меры пресечения, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе челябинского следкома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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