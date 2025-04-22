Сотрудница челябинской ветстанции попала под следствие за взятку от бизнесмена

Заведующая ветеринарной испытательной лабораторией ОГБУ «Нагайбакская районная ветстанция» (Челябинская область) попала под следствие за получение взятки от бизнесмена. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сумма превысила 145 тысяч рублей.
«Подозреваемая предоставила ветеринарно-сопроводительные документы в обход установленной процедуры проверки подконтрольного товара. По предварительным данным, за совершение незаконных действий ей было передано свыше 145 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Собранные сотрудниками полиции материалы были переданы в СКР по региону. Там в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).
«В настоящее время женщине предъявлено обвинение. Проведены обыски по месту ее работы и жительства, решается вопрос об избрании меры пресечения, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе челябинского следкома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!