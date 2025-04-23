Курганские полицейские поймали группу судимых курганских браконьеров, которые долгое время убивали животных. Их задержали в Далматовском округе. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.
Трое мужчин подозреваются в систематическом отстреле диких животных на протяжении длительного времени. «Незадолго до задержания трое ранее судимых мужчин, одному из которых 33 года, двоим — по 37 лет, осуществили незаконную добычу четырех особей сибирской косули. Полицейские изъяли у злоумышленников туши животных, автомобиль, на котором фигуранты перевозили отстрелянных косуль, а также гладкоствольное охотничье ружье и патроны», — сообщили журналисту URA.RU в ведомстве.
Кроме того, дознавателем отдела МВД России «Далматовский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Браконьерам грозит до пяти лет тюрьмы. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают другие возможные нарушения.
В Курганской области только в 2024 году выявлено 442 нарушения и возбуждено 26 уголовных дел, связанных с браконьерством, а от незаконной охоты погибли шесть лосей и несколько косуль. В 2023 году от действий браконьеров погибло 77 косуль, а ранее за подобные преступления суд уже назначал крупные штрафы.
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