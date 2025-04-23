Песков ответил URA.RU, как решается вопрос с признанием Крыма

Песков отреагировал на вопрос о признании Крыма
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле ответили URA.RU, как решается вопрос с признанием Крыма
В Кремле ответили URA.RU, как решается вопрос с признанием Крыма Фото:

Кремль пока не комментирует нюансы переговоров с США по мирному урегулированию украинского конфликта. Это, в частности, касается темы официального, юридического признания Крыма частью России, объяснил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично. Поэтому никаких комментариев, каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем», — объяснил Песков.

Владимир Зеленский заявил, что де-факто примет потерю Крыма для Украины. Однако юридически Украина никогда не признает этого. По словам Зеленского, это «вне Конституции Украины».

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Кремль пока не комментирует нюансы переговоров с США по мирному урегулированию украинского конфликта. Это, в частности, касается темы официального, юридического признания Крыма частью России, объяснил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Отдельные возможные элементы урегулирования не будут обсуждаться публично. Поэтому никаких комментариев, каких-то отдельных сюжетов мы давать не будем», — объяснил Песков. Владимир Зеленский заявил, что де-факто примет потерю Крыма для Украины. Однако юридически Украина никогда не признает этого. По словам Зеленского, это «вне Конституции Украины».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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