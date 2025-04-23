Челябинцам хотят запретить разжигать мангалы и костры на майские праздники

В Челябинской области с 25 апреля планируется ввести особый противопожарный режим. Об этом URA.RU сообщил заместитель главного Государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору Андрей Смирнов.
«С 25 апреля особый противопожарный режим планируется ввести на всей территории области», — уточнил Смирнов. В данный момент документ находится на рассмотрении.
Эксперт добавил, что в данный момент особый противопожарный режим действует на территории всего одного муниципалитета — в Троицком районе. К 23 марта в регионе уже произошло 1028 ландшафтных пожаров, которые затронули площадь 860 га, а также 42 лесных пожара на площади 203 га.
«В лесах противопожарный сезон объявлен уже с 5 апреля, с того дня там запрещено разжигать костры. В регионе активно работают противопожарные патрули, на майские праздники эта работа будет усилена вне зависимости от общего введения особого противопожарного режима», — добавил Смирнов.
В 2024 году с 25 апреля особый противопожарный режим был введен в восьми муниципалитетах Челябинской области. Он запрещает приготовление пищи на открытом огне, использовать мангалы можно только на территории частного сектора с полным соблюдением мер противопожарной безопасности, а также в специально оборудованных для этого местах.
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