Путин приказал чаще использовать ИИ в армии

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Путин оценил колоссальное влияние ИИ
Путин оценил колоссальное влияние ИИ Фото:

Необходимо больше использовать искусственный интеллект в военном деле. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленного комплекса.  

«Следует активизировать выпуск неиспользованных, защищенных отечественных программных продуктов, разработок в области искусственного интеллекта для их применения в комплексных автоматизированных системах военного управления», — сказал Путин. Видео с совещания приводит Кремль. Он подчеркнул, что возможности ИИ в этой отрасли могут быть колоссальными. 

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Необходимо больше использовать искусственный интеллект в военном деле. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленного комплекса.   «Следует активизировать выпуск неиспользованных, защищенных отечественных программных продуктов, разработок в области искусственного интеллекта для их применения в комплексных автоматизированных системах военного управления», — сказал Путин. Видео с совещания приводит Кремль. Он подчеркнул, что возможности ИИ в этой отрасли могут быть колоссальными. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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