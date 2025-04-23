Путин приказал чаще использовать ИИ в армии

Необходимо больше использовать искусственный интеллект в военном деле. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на заседании военно-промышленного комплекса.
«Следует активизировать выпуск неиспользованных, защищенных отечественных программных продуктов, разработок в области искусственного интеллекта для их применения в комплексных автоматизированных системах военного управления», — сказал Путин. Видео с совещания приводит Кремль. Он подчеркнул, что возможности ИИ в этой отрасли могут быть колоссальными.
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