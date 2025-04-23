В Курганской области восстановление моста между селами Утятское и Нагорское продолжается согласно установленному графику. Работы планируют завершить 8 мая. Об этом сообщает группа «Агрохолдинг „Кургансемена“» в соцсети «ВКонтакте».
В настоящий момент на объекте ведется монтаж вспомогательных конструкций, необходимых для погружения свай пятой опоры. «Торжественная приемка (завершение строительства) моста от строителей АО „Мостострой-11“ планируется 8 мая. Однако, объект начнет работать в штатном режиме только после Госприемки: прохождения технологической обкатки, испытаний, получения разрешения от Росавтодора», — пишет группа. Эти процедуры могут занять до трех месяцев, после чего мост будет запущен в эксплуатацию.
Ранее URA.RU сообщало, что для восстановления моста привезли сваи. Он был разрушен в апреле 2024 года в результате паводка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».