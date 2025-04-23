В Курганской области объявили дату завершения строительства моста. Фото

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Ранее мост был разрушен из-за паводка (архивное фото)
Ранее мост был разрушен из-за паводка (архивное фото) Фото:

В Курганской области восстановление моста между селами Утятское и Нагорское продолжается согласно установленному графику. Работы планируют завершить 8 мая. Об этом сообщает группа «Агрохолдинг „Кургансемена“» в соцсети «ВКонтакте».

Завершить строительство моста планируют 8 мая
Завершить строительство моста планируют 8 мая
Фото:

В настоящий момент на объекте ведется монтаж вспомогательных конструкций, необходимых для погружения свай пятой опоры. «Торжественная приемка (завершение строительства) моста от строителей АО „Мостострой-11“ планируется 8 мая. Однако, объект начнет работать в штатном режиме только после Госприемки: прохождения технологической обкатки, испытаний, получения разрешения от Росавтодора», — пишет группа. Эти процедуры могут занять до трех месяцев, после чего мост будет запущен в эксплуатацию.

Ранее URA.RU сообщало, что для восстановления моста привезли сваи. Он был разрушен в апреле 2024 года в результате паводка.

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В Курганской области восстановление моста между селами Утятское и Нагорское продолжается согласно установленному графику. Работы планируют завершить 8 мая. Об этом сообщает группа «Агрохолдинг „Кургансемена“» в соцсети «ВКонтакте». В настоящий момент на объекте ведется монтаж вспомогательных конструкций, необходимых для погружения свай пятой опоры. «Торжественная приемка (завершение строительства) моста от строителей АО „Мостострой-11“ планируется 8 мая. Однако, объект начнет работать в штатном режиме только после Госприемки: прохождения технологической обкатки, испытаний, получения разрешения от Росавтодора», — пишет группа. Эти процедуры могут занять до трех месяцев, после чего мост будет запущен в эксплуатацию. Ранее URA.RU сообщало, что для восстановления моста привезли сваи. Он был разрушен в апреле 2024 года в результате паводка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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