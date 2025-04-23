В борьбе за пост ректора главного вуза Урала появился фаворит

Основным кандидатом на пост ректора УрФУ, который станет вакантным после скорой отставки Виктора Кокшарова, является директор института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ Илья Обабков. Что именно его рассматривают на должность, URA.RU рассказал знакомый с ситуацией источник.
Как ранее сообщало агентство, в списке претендентов и первый проректор по экономике Даниил Сандлер. «Его шансы не очень высокие: фактически он — главбух УрФУ. Обабков же прекрасно знает, как выстроены образовательные процессы, к тому же ориентирован на технические специальности. Государством это сейчас востребовано», — объяснил собеседник агентства.
Радиофак Обабков возглавляет с 2018 года. Источник в вузе отмечает, что институт находится в прекрасной «интеллектуальной и организационной форме», а по размерам не уступает некоторым вузам — там учатся и работают порядка семи тысяч человек. Обабков сам выпускник УГТУ-УПИ (ныне УрФУ), обучался по специальности «вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Подробнее о нем — в материале URA.RU.
Как ранее сообщало URA.RU, действующий ректор Кокшаров, возглавляющий УрФУ с 2010 года, покинет пост к июню. Ему уже подобрали новую должность — президента вуза (ее воссоздадут). С 14 апреля Кокшаров находится в статусе исполняющего обязанности. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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