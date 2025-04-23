Очевидцы сняли видео, как ПВО мощно сбивают украинский дрон над Татарстаном

Успешное отражение попытки атаки ВСУ на город Елабуга в Татарстане системами противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали на видео. На кадрах зафиксирован момент уничтожения одного из дронов — «Аэропракт А-22» — в небе над городом.
На распространившиеся кадрах видно, как ПВО поражает беспилотный летательный аппарат. БПЛА загорелось в воздухе и рухнуло вниз.
Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку совершения атаки по Елабуге. БПЛА противника были сбиты. В регионе были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.
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