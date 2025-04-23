Очевидцы сняли видео, как ПВО мощно сбивают украинский дрон над Татарстаном

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ВСУ атаковали Елабугу БПЛА, ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа
ВСУ атаковали Елабугу БПЛА, ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Успешное отражение попытки атаки ВСУ на город Елабуга в Татарстане системами противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали на видео. На кадрах зафиксирован момент уничтожения одного из дронов — «Аэропракт А-22» — в небе над городом.

На распространившиеся кадрах видно, как ПВО поражает беспилотный летательный аппарат. БПЛА загорелось в воздухе и рухнуло вниз.

Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку совершения атаки по Елабуге. БПЛА противника были сбиты. В регионе были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.

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Успешное отражение попытки атаки ВСУ на город Елабуга в Татарстане системами противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали на видео. На кадрах зафиксирован момент уничтожения одного из дронов — «Аэропракт А-22» — в небе над городом. На распространившиеся кадрах видно, как ПВО поражает беспилотный летательный аппарат. БПЛА загорелось в воздухе и рухнуло вниз. Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку совершения атаки по Елабуге. БПЛА противника были сбиты. В регионе были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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