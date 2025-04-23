Пермский футбольный клуб расторг договор со своим директором Мелешиным из-за необоснованных трат

Исполнительный директор пермского футбольного клуба «Амкар» Евгений Мелешин покинул свою должность. Трудовой договор с ним расторгнут по соглашению сторон с 18 апреля 2025 года.
«Евгений Мелешин занимал должность исполнительного директора клуба и начальника команды с 2021 по 2025 год. Спасибо за вашу работу, профессионализм и преданность делу», — сообщает пресс-служба клуба в telegram-канале.
Однако по данным источников «Коммерсант-Прикамье», по инициативе нового руководителя Дмитрия Мартынова, который сменил на посту Валерия Чупракова, в клубе прошел аудит. Проверяющие выявили, что Евгений Мелешин, у которого было право финансовой подписи, якобы необоснованно тратил значительные средства на ряд проектов.
О том, что Мелешин покинет клуб стало известно еще в начале апреля 2025 года. URA.RU сообщало, что он ушел в отпуск с последующим увольнением.
До возвращения в возрожденный «Амкар» Мелешин работал в министерстве спорта края в 2017 году, где возглавлял отдел спорта. До этого он являлся старшим администратором ФК «Амкар».
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