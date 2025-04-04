Пермский ФК «Амкар» покидает исполнительный директор

Пермский футбольный клуб «Амкар» столкнулся с кадровыми изменениями. Исполнительный директор АНО ФК «Амкар Пермь» Евгений Мелешин ушел в отпуск с последующим увольнением. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
«Якобы его уходу с должности исполнительного директора предшествовала аудиторская проверка, инициированная новым президентом клуба Дмитрием Мартыновым, который в январе сменил на этом посту Валерия Чупракова. Проверка выявила, что Мелешин, обладавший правом финансовой подписи, якобы нецелесообразно расходовал средства на некоторые проекты. Сам Мелешин не ответил на звонки издания, а в пресс-службе „Амкара“ лишь подтвердили, что он находится в отпуске, не комментируя информацию о его возможном уходе», — пишет издание «Коммерсант-Прикамье».
По данным издания, помимо Мелешина, свой пост покинул руководитель пресс-службы «Амкара» Егор Умнов — его данные уже удалены с официального сайта клуба. Также прекращено совмещение должностей главным тренером Андреем Блажко: теперь он будет работать исключительно с основной командой, оставив пост старшего тренера академии. Помимо этого, озвучивается вероятность, что в ближайшее время в клубе может быть упразднена должность президента, а руководство полностью перейдет к генеральному директору.
Ранее URA.RU рассказывало, что в прошедшем сезоне пермяки не смогли выполнить поставленную задачу по выходу в дивизион А группы «серебро», ФК остался в третьей лиге дивизиона Б. Следом в тренерском штабе произошли кадровые перестановки. Свои контракты сохранили главный тренер Андрею Блажко и начальник команды Евгений Мелешин. Из «Амкара» при этом ушла треть игроков. Вылет в низшую лигу существенно сказался на доходах АНО «ФК „Амкар-Пермь“». По итогам 2024 года прибыль клуба сократилась в 28 раз.
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