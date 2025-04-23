Экс-замгубернатора Сушков решил получить мандат челябинского заксобрания

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Сергей Сушков возвращается в челябинскую политику
Сергей Сушков возвращается в челябинскую политику Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Бывший вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков подал заявление на участие в праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделении партии.

«Сергей Юрьевич идет на праймериз как сторонник партии. Он намерен баллотироваться по списку ЕР», — пояснили в реготделении.

Сушков провел на государственной службе 25 лет и считался одним из самых опытных управленцев. Он курировал минсельхоз, экологию и муниципалитеты юга области. При нем было реализовано несколько крупных проектов. Один из них — ввод Долгобродского канала, который не могли построить более 20 лет, со времен губернаторства Петра Сумина. Второй — рекультивация Коркинского разреза, дым от которого регулярно застилал небо над Челябинском и ближайшими населенными пунктами.

После 25 лет госслужбы — осенью 2024 года — Сушков покинул правительство. Сейчас он занимает пост директора по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями АО «ЧЭМК»

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Бывший вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков подал заявление на участие в праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделении партии. «Сергей Юрьевич идет на праймериз как сторонник партии. Он намерен баллотироваться по списку ЕР», — пояснили в реготделении. Сушков провел на государственной службе 25 лет и считался одним из самых опытных управленцев. Он курировал минсельхоз, экологию и муниципалитеты юга области. При нем было реализовано несколько крупных проектов. Один из них — ввод Долгобродского канала, который не могли построить более 20 лет, со времен губернаторства Петра Сумина. Второй — рекультивация Коркинского разреза, дым от которого регулярно застилал небо над Челябинском и ближайшими населенными пунктами. После 25 лет госслужбы — осенью 2024 года — Сушков покинул правительство. Сейчас он занимает пост директора по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями АО «ЧЭМК»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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