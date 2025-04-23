Экс-замгубернатора Сушков решил получить мандат челябинского заксобрания

Бывший вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков подал заявление на участие в праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в региональном отделении партии.
«Сергей Юрьевич идет на праймериз как сторонник партии. Он намерен баллотироваться по списку ЕР», — пояснили в реготделении.
Сушков провел на государственной службе 25 лет и считался одним из самых опытных управленцев. Он курировал минсельхоз, экологию и муниципалитеты юга области. При нем было реализовано несколько крупных проектов. Один из них — ввод Долгобродского канала, который не могли построить более 20 лет, со времен губернаторства Петра Сумина. Второй — рекультивация Коркинского разреза, дым от которого регулярно застилал небо над Челябинском и ближайшими населенными пунктами.
После 25 лет госслужбы — осенью 2024 года — Сушков покинул правительство. Сейчас он занимает пост директора по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями АО «ЧЭМК»
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