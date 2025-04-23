Что известно о бывшем главном следователе пермской полиции Шилове, претендующем на кресло министра

Бывший замруководителя ГУ МВД по Пермскому краю Максим Шилов, претендующий на кресло министра территориальной безопасности, проработал в органах полиции больше 20 лет. В полицейском главке генерал-майор курировал работу следователей. Он боролся с бандами и организованными преступными сообществами.
«Максим Шилов пришел работать в правоохранительные органы в 2000 году. Он начинал свою деятельность в Свердловском районе, где занимался раскрытием имущественных преступлений. В 2016 году Шилов был назначен первым замначальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю. Он возглавлял отдел по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ», — следует из информации, представленной в открытых источниках.
Должность заместителя руководителя краевого главка Шилов получил в 2018 году, а в 2020 году ему было присвоено звание генерал-майора. В марте этого года замруководителя краевого ГУ МВД подал рапорт на увольнение. По данным источников URA.RU он является одним из претендентов пост министра территориальной безопасности Пермского края.
Сейчас обязанности министра тербезопасности Прикамья временно исполняет Альберт Марданов, который до прихода в краевое правительство также нес службу в структурах МВД. Ранее сообщалось, что Марданов — основной кандидат на министерское кресло.
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