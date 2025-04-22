22 апреля 2025

Власти ХМАО отказались от проведения довыборов в ближайшие 1,5 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО отменили довыборы до принятия поправок Госдумой
Власти ХМАО отменили довыборы до принятия поправок Госдумой Фото:

Власти ХМАО отказались от проведения довыборов в ближайшие 1,5 года. Об этом заявил спикер окружной думы и секретарь регионального отделения партии Борис Хохряков на заседании фракции, сообщает парламентский корреспондент URA.RU.

«В мае в Югре пройдет предварительное голосование в преддверии выборов глав населенных пунктов и муниципальных дум. Победители представят „Единую Россию“ на выборах глав Мулымьи и Леушей Кондинского района, Малого Атлыма Октябрьского района, Сытомино Сургутского района, города Советский. Также пройдут выборы депутатов дум Мегиона, Покачей, Радужного, Советского и Белоярского района. Довыборов в этом году не будет», — пояснил Хохряков.

Депутат Степан Пыталев, считающийся теневым мэром Нефтеюганска, в гордуме которого стремительно снижается количество мандатов из-за пристального внимания силовиков, заострил внимание на актуальной проблеме. Однако Хохряков был категоричен. «Госдума принимает поправки о запрете довыборов в представительные органы власти в год, предшествующий выборному. Окончательное решение ожидается ориентировочно в мае. Поэтому довыборы мы проводить не будем», — завершил дискуссию спикер.

Ранее от довыборов отказалась дума Сургута. Однако власти потом сделали заявление, что ожидают изменения федерального законодательства на федеральном уровне. Тем не менее, объявления о старте праймериз в муниципалитетах, где депутаты досрочно сложили полномочия (Сургут, Нефтеюганск, Когалым, Лангепас, Югорск, Урай, Березовский и Ханты-Мансийский районы), не было.

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Власти ХМАО отказались от проведения довыборов в ближайшие 1,5 года. Об этом заявил спикер окружной думы и секретарь регионального отделения партии Борис Хохряков на заседании фракции, сообщает парламентский корреспондент URA.RU. «В мае в Югре пройдет предварительное голосование в преддверии выборов глав населенных пунктов и муниципальных дум. Победители представят „Единую Россию“ на выборах глав Мулымьи и Леушей Кондинского района, Малого Атлыма Октябрьского района, Сытомино Сургутского района, города Советский. Также пройдут выборы депутатов дум Мегиона, Покачей, Радужного, Советского и Белоярского района. Довыборов в этом году не будет», — пояснил Хохряков. Депутат Степан Пыталев, считающийся теневым мэром Нефтеюганска, в гордуме которого стремительно снижается количество мандатов из-за пристального внимания силовиков, заострил внимание на актуальной проблеме. Однако Хохряков был категоричен. «Госдума принимает поправки о запрете довыборов в представительные органы власти в год, предшествующий выборному. Окончательное решение ожидается ориентировочно в мае. Поэтому довыборы мы проводить не будем», — завершил дискуссию спикер. Ранее от довыборов отказалась дума Сургута. Однако власти потом сделали заявление, что ожидают изменения федерального законодательства на федеральном уровне. Тем не менее, объявления о старте праймериз в муниципалитетах, где депутаты досрочно сложили полномочия (Сургут, Нефтеюганск, Когалым, Лангепас, Югорск, Урай, Березовский и Ханты-Мансийский районы), не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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