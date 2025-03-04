Дума Сургута отказалась от довыборов

Дума Сургута (ХМАО) отказалась от довыборов. Местные элиты уже готовились к пиар-кампании, однако власти приняли решение, что оставшиеся до «больших выборов» полтора года город спокойно проведет и без пары депутатов, сэкономив тем самым нервы внупола и деньги из бюджета, сообщили URA.RU в администрации города.
«Довыборов не будет. Через полтора года пройдут выборы в новый созыв думы», — уточнили в мэрии.
В думе Сургута пустуют кресла депутатов от избирательных округов № 2 и № 14. Они освободились после того, как спикер Максим Слепов был избран мэром Сургута, а депутат Андрей Саликов получил пост председателя комитета администрации города по внутренней политике.
Ранее URA.RU писало, что дума Сургута избрала заместителем председателя Эмилию Трапезникову, лидера профсоюзной организации РЖД. Решение было принято во время очередного заседания.
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