Влетевший в толпу людей водитель на «Приоре» в Тамбовской области оказался росгвардейцем

Водитель автомобиля Lada Priora, который утром 23 апреля в Мичуринске Тамбовской области совершил наезд на группу пешеходов, оказался сотрудником вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом сообщила начальник пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области Марина Юрьева.
«По факту ДТП с участием сотрудника вневедомственной охраны, который находился в отпуске и управлял личным автомобилем, проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — заявила Юрьева. Ее слова передает ТАСС. Юрьева подчеркнула, что в момент аварии сотрудник находился не при исполнении служебных обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области автомобиль наехал на группу пешеходов, четверо пострадали. ДТП произошло на улице Интернациональной.
По предварительным данным, водитель на высокой скорости въехал в людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате пострадали четыре человека, среди которых была несовершеннолетняя девушка. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, передает RT.
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