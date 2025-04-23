Влетевший в толпу людей водитель на «Приоре» в Тамбовской области оказался росгвардейцем

Водитель, сбивший пешеходов в Тамбовской области — сотрудник Росгвардии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тамбовской области авто наехало на группу пешеходов, управлял им сотрудник вневедомственной охраны
В Тамбовской области авто наехало на группу пешеходов, управлял им сотрудник вневедомственной охраны Фото:

Водитель автомобиля Lada Priora, который утром 23 апреля в Мичуринске Тамбовской области совершил наезд на группу пешеходов, оказался сотрудником вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом сообщила начальник пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области Марина Юрьева.

«По факту ДТП с участием сотрудника вневедомственной охраны, который находился в отпуске и управлял личным автомобилем, проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — заявила Юрьева. Ее слова передает ТАСС. Юрьева подчеркнула, что в момент аварии сотрудник находился не при исполнении служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области автомобиль наехал на группу пешеходов, четверо пострадали. ДТП произошло на улице Интернациональной. 

По предварительным данным, водитель на высокой скорости въехал в людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате пострадали четыре человека, среди которых была несовершеннолетняя девушка. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, передает RT.

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Водитель автомобиля Lada Priora, который утром 23 апреля в Мичуринске Тамбовской области совершил наезд на группу пешеходов, оказался сотрудником вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом сообщила начальник пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области Марина Юрьева. «По факту ДТП с участием сотрудника вневедомственной охраны, который находился в отпуске и управлял личным автомобилем, проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — заявила Юрьева. Ее слова передает ТАСС. Юрьева подчеркнула, что в момент аварии сотрудник находился не при исполнении служебных обязанностей. Ранее сообщалось, что в Тамбовской области автомобиль наехал на группу пешеходов, четверо пострадали. ДТП произошло на улице Интернациональной.  По предварительным данным, водитель на высокой скорости въехал в людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате пострадали четыре человека, среди которых была несовершеннолетняя девушка. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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