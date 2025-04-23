Песков назвал два исхода конфликта на Украине

Песков: Россия достигнет целей на Украине мирным или военным путем
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Россия достигнет целей на Украине мирным или военным путем. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.

«Мы хотим добиться своих целей. Мирным или военным путем», — цитирует издание слова Пескова

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Россия достигнет целей на Украине мирным или военным путем. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point. «Мы хотим добиться своих целей. Мирным или военным путем», — цитирует издание слова Пескова
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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