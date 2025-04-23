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Россия достигнет целей на Украине мирным или военным путем. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point.
«Мы хотим добиться своих целей. Мирным или военным путем», — цитирует издание слова Пескова
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