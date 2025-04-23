В Кургане пьяный мужчина гонял на самокате с малышом на руках и пытался скрыться от полиции. Об инциденте сообщает Госавтоинспекция.
«Сотрудники дорожно-патрульной службы пресекли нарушение правил дорожного движения водителем электросамоката. Гражданин в состоянии опьянения перевозил ребенка на самокате и пытался скрыться от сотрудников полиции, но был задержан», — сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники ГАИ установили, что самокат, на котором разъезжал пьяный курганец с трехгодовалым сыном, обладает мощностью свыше 0,25 кВт. При таких показателях самокат считается мопедом и на него нужны права категории «М».
Мужчина привлечен к ответственности сразу за несколько нарушений: пьяную езду, движение по тротуару, управление без мотошлема и управление транспортом лицом, ранее лишенным права управления.
Малыш передан матери. Самокат отправлен на спецстоянку. Мужчина, управлявший им, задержан.
Ранее в Кургане проводились профилактические акции, направленные на повышение безопасности при использовании электросамокатов, в том числе разъяснялись правила перевозки детей и требования к техническому состоянию самокатов. Также сообщалось о том, где можно ездить на электросамокатах, не нарушая правила.
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