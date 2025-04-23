В Кургане сотрудники ГАИ задержали пьяного самокатчика с ребенком. Фото, видео

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Водитель самоката был привлечен сразу за несколько нарушений (архивное фото)
Водитель самоката был привлечен сразу за несколько нарушений (архивное фото) Фото:

В Кургане пьяный мужчина гонял на самокате с малышом на руках и пытался скрыться от полиции. Об инциденте сообщает Госавтоинспекция.

«Сотрудники дорожно-патрульной службы пресекли нарушение правил дорожного движения водителем электросамоката. Гражданин в состоянии опьянения перевозил ребенка на самокате и пытался скрыться от сотрудников полиции, но был задержан», — сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники ГАИ установили, что самокат, на котором разъезжал пьяный курганец с трехгодовалым сыном, обладает мощностью свыше 0,25 кВт. При таких показателях самокат считается мопедом и на него нужны права категории «М».

Мужчина привлечен к ответственности сразу за несколько нарушений: пьяную езду, движение по тротуару, управление без мотошлема и управление транспортом лицом, ранее лишенным права управления.

Малыш передан матери. Самокат отправлен на спецстоянку. Мужчина, управлявший им, задержан.

Ранее в Кургане проводились профилактические акции, направленные на повышение безопасности при использовании электросамокатов, в том числе разъяснялись правила перевозки детей и требования к техническому состоянию самокатов. Также сообщалось о том, где можно ездить на электросамокатах, не нарушая правила.

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В Кургане пьяный мужчина гонял на самокате с малышом на руках и пытался скрыться от полиции. Об инциденте сообщает Госавтоинспекция. «Сотрудники дорожно-патрульной службы пресекли нарушение правил дорожного движения водителем электросамоката. Гражданин в состоянии опьянения перевозил ребенка на самокате и пытался скрыться от сотрудников полиции, но был задержан», — сообщается в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники ГАИ установили, что самокат, на котором разъезжал пьяный курганец с трехгодовалым сыном, обладает мощностью свыше 0,25 кВт. При таких показателях самокат считается мопедом и на него нужны права категории «М». Мужчина привлечен к ответственности сразу за несколько нарушений: пьяную езду, движение по тротуару, управление без мотошлема и управление транспортом лицом, ранее лишенным права управления. Малыш передан матери. Самокат отправлен на спецстоянку. Мужчина, управлявший им, задержан. Ранее в Кургане проводились профилактические акции, направленные на повышение безопасности при использовании электросамокатов, в том числе разъяснялись правила перевозки детей и требования к техническому состоянию самокатов. Также сообщалось о том, где можно ездить на электросамокатах, не нарушая правила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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