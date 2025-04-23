Россиян предупредили о перерасчете платежей за отопление

Россиянам могут пересчитать платежи за отопление. Об этом сообщил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова Дмитрий Осянин. По его словам, суммы могут снизиться на 10–20%.
«Весна в этом году была значительно теплее, чем в предыдущие годы, поэтому применение коэффициентов для пересчета платежей вполне вероятно, <...> Это может привести к снижению итоговых счетов на 10–20%, в зависимости от разных факторов, включая регион и особенности системы отопления», — заявил Осянин. Его слова передает aif.ru. По его словам, вопрос перерасчета пока остается открытым и будет зависеть от решений местных властей и управляющих компаний.
Он добавил, что вероятный перерасчет ожидается для жителей многоквартирных домов с централизованным отоплением, включая как собственников квартир, так и арендаторов без индивидуальных счетчиков тепла. Обычно платежи за отопление фиксируются по утвержденным нормативам, но при изменении погодных условий эти нормативы могут быть пересмотрены.
Эксперт пояснил, что власти считают, что граждане не должны оплачивать избыточное тепло, если оно не требовалось из-за раннего наступления теплой погоды. «Важно контролировать деятельность управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций со стороны властей. Если отопление было отключено в апреле, майские платежи должны отражать это изменение и быть меньше», — заявил Осянин.
Ранее в ГД предложили придумать критерии отключения отопления в домах. Они будут учитывать не только среднесуточные температуры, но и прогнозы синоптиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.