В США объяснили, от чего Зеленскому будет проще всего отказаться

Сакс: Зеленскому будет проще всего отказаться от притязаний на Крым
© Служба новостей «URA.RU»
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Сакс считает, что у Украины нет шансов вернуть Крым
Сакс считает, что у Украины нет шансов вернуть Крым Фото:

Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет проще всего отказаться от притязаний на Крым из-за отсутствия военных и политических возможностей вернуть полуостров. Такое мнение высказал американский инвестор и советник по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс.

«Крым должен стать самой легкой уступкой для Зеленского, потому что, во-первых, он был частью России в течение последнего десятилетия. Во-вторых, подавляющее большинство его населения — этнические русские, которые (как показывают западные опросы) хотят быть частью России. В-третьих, у Украины нет военного способа вернуть его. Катастрофическое летнее контрнаступление 2023 года ясно это показало», — написал Дэвид Сакс в соцсети.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявлял, что Владимир Зеленский может быть вынужден признать Крым российским из-за ослабления своих позиций на международной арене и давления со стороны США, что, по его мнению, открывает путь к перемирию, выгодному России. Кроме того, в администрации бывшего президента США Дональда Трампа обсуждалась возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет проще всего отказаться от притязаний на Крым из-за отсутствия военных и политических возможностей вернуть полуостров. Такое мнение высказал американский инвестор и советник по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс. «Крым должен стать самой легкой уступкой для Зеленского, потому что, во-первых, он был частью России в течение последнего десятилетия. Во-вторых, подавляющее большинство его населения — этнические русские, которые (как показывают западные опросы) хотят быть частью России. В-третьих, у Украины нет военного способа вернуть его. Катастрофическое летнее контрнаступление 2023 года ясно это показало», — написал Дэвид Сакс в соцсети. Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявлял, что Владимир Зеленский может быть вынужден признать Крым российским из-за ослабления своих позиций на международной арене и давления со стороны США, что, по его мнению, открывает путь к перемирию, выгодному России. Кроме того, в администрации бывшего президента США Дональда Трампа обсуждалась возможность признания Крыма российской территорией в рамках урегулирования конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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