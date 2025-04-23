На трассе в Курганской области появился билборд с портретами участников спецоперации, погибших при исполнении воинского долга. Его установили родители бойцов. Об этом сообщил глава Целинного округа Петр Скоробогатов.
«Родительская любовь не знает границ. Родительская память тоже. Родители Дмитрия Шулепова, погибшего при исполнении боевых задач на СВО, вместе с родными Ермека Ергалеева, Дмитрия Бессонова и Дмитрия Захарова установили у региональной дороги Целинное-Курган на въезде в Половинное билборд с фотографиями погибших ребят. Будете проезжать мимо — остановитесь, притормозите, помолчите», — написал в своем telegram-канале Петр Скоробогатов.
По словам главы округа, в темноте билборд будет подсвечиваться. На нем можно будет увидеть четырех Героев, защитников Отечества, которые жили в этих краях. Ранее родители Дмитрия Шулепова Татьяна Кузьмовна и Александр Николаевич в память о сыне, его однополчанах и односельчанах построили монумент Памяти, окружив его сквером Памяти и Славы.
В Курганской области чтят память земляков, погибших в ходе специальной военной операции. Так, в Куртамыше готовится к открытию мемориал в честь героев-куртамышан, а в Кургане на Зайковском кладбище прошли субботники на местах захоронений участников СВО.
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