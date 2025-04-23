23 апреля 2025

В Москве объявили старт подготовки к вековому юбилею Магнитогорска

Мишустин поручил организовать оргкомитет к празднованию юбилея Магнитогорска
© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр хода рекультивации свалки, реконструкции очистных сооружений, реконструкции здания театра куклы и актера «Буратино», возложение цветов к памятнику «Тыл фронту». Магнитогорск, тыл фронту, мемориал
Город металлургов готовится к значимой дате Фото:

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования столетия со дня основания города Магнитогорска в Челябинской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, председателем оргкомитета назначен первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. В рабочую группу вошел замминистра промышленности и торговли РФ Игорь Куликов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В состав комитета включены председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников, глава Магнитогорска Сергей Бердников и другие.

В задачи организационного комитета, в частности, войдут подготовка и проведение мероприятий, посвященных юбилею территории. Город трудовой славы Магнитогорск отметит свое столетие в 2029 году. Указ о праздновании подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщало URA.RU ранее, в январе 2025 года предстоящее празднование столетия Магнитогорска глава региона Алексей Текслер обсудил с полпредом президента России в УрФО Артемом Жогой. Так, к юбилею города запланировано строительство театра, медцентра и 50-метрового бассейна.

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования столетия со дня основания города Магнитогорска в Челябинской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, председателем оргкомитета назначен первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. В рабочую группу вошел замминистра промышленности и торговли РФ Игорь Куликов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В состав комитета включены председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников, глава Магнитогорска Сергей Бердников и другие. В задачи организационного комитета, в частности, войдут подготовка и проведение мероприятий, посвященных юбилею территории. Город трудовой славы Магнитогорск отметит свое столетие в 2029 году. Указ о праздновании подписал президент России Владимир Путин. Как сообщало URA.RU ранее, в январе 2025 года предстоящее празднование столетия Магнитогорска глава региона Алексей Текслер обсудил с полпредом президента России в УрФО Артемом Жогой. Так, к юбилею города запланировано строительство театра, медцентра и 50-метрового бассейна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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