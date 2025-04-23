Финальный этап выборов мэра Кургана пройдет позже, чем планировалось Со слов источников URA.RU, близких к региональному правительству, на 24 апреля у депутатов городской думы не запланировано никаких заседаний.
«На 24 апреля пока ничего нет. Предварительно хотят собраться 25 апреля либо в начале следующей недели», — рассказывают URA.RU источники.
Со слов инсайдеров, кандидаты проходят некую процедуру согласования, но подробную информацию пока предоставить не могут. При этом, источники уверены, что власти сами хотят завершить процедуру выборов до конца срока, а именно — до 30 апреля
Корреспондент URA.RU направила запрос в аппарат Курганской городской думы. На данный момент ответа получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. В финал прошли врип мэра Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. За пост мэра после первого этапа боролись: оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования. До финального этапа дошли два претендента — Антон Науменко и Алексей Кондратьев.
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