23 апреля 2025

В Курган из Греции привезут святой башмачок

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Святыня будет постоянно храниться в Троицком соборе
Святыня будет постоянно храниться в Троицком соборе Фото:

В Курган доставят святыню — ковчег с башмачком святителя Спиридона Тимифунтского из греческого города Керкира на острове Корфу. Его доставку взял на себя сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов. Об этом сообщает епархия.

«Ковчег с башмачком от святых мощей святителя Спиридона Тримифунтского принесут 26 апреля в Александро-Невский кафедральный собор города Кургана. Святыня будет находиться в храме до праздника Святой Троицы, 8 июня 2025 года, а затем будет перенесена для постоянного хранения в Троицкий собор Кургана. Всеми организационными вопросами по доставке святыни занимался сенатор РФ Сергей Муратов», — сообщается в группе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте».

По словам сенатора, на решение всех вопросов ушло полгода. Святыня будет оберегать зауральскую землю.

Верующие молятся святителю Спиридону во всех житейских нуждах, просят о помощи в решении финансовых и жилищных вопросов. Кроме того, ему молятся об исцелении от тяжелых заболеваний и об обретении православной веры.

Ранее в Курган уже привозили православные святыни — так, 20 апреля в кафедральный собор Александра Невского доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Организацией доставки святыни также занимался сенатор Сергей Муратов.

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В Курган доставят святыню — ковчег с башмачком святителя Спиридона Тимифунтского из греческого города Керкира на острове Корфу. Его доставку взял на себя сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов. Об этом сообщает епархия. «Ковчег с башмачком от святых мощей святителя Спиридона Тримифунтского принесут 26 апреля в Александро-Невский кафедральный собор города Кургана. Святыня будет находиться в храме до праздника Святой Троицы, 8 июня 2025 года, а затем будет перенесена для постоянного хранения в Троицкий собор Кургана. Всеми организационными вопросами по доставке святыни занимался сенатор РФ Сергей Муратов», — сообщается в группе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». По словам сенатора, на решение всех вопросов ушло полгода. Святыня будет оберегать зауральскую землю. Верующие молятся святителю Спиридону во всех житейских нуждах, просят о помощи в решении финансовых и жилищных вопросов. Кроме того, ему молятся об исцелении от тяжелых заболеваний и об обретении православной веры. Ранее в Курган уже привозили православные святыни — так, 20 апреля в кафедральный собор Александра Невского доставили Благодатный огонь из Иерусалима. Организацией доставки святыни также занимался сенатор Сергей Муратов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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