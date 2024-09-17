Пермь признали столицей посикунчиков

Пермь заслужила статус столицы посикунчиков. Такой вывод сделали специалисты сервиса путешествий «Туту», которые проанализировали запросы пользователей интернета, упоминания города в СМИ, официальные сайты, архивные источники и электронные энциклопедии. Всего в проекте сервиса статус столицы чего-либо присвоен сотне городов России.
«Столица посикунчиков — Пермский край. Нельзя отправиться в Пермский край и не попробовать посикунчики, маленькие пирожки с мясной начинкой. Стоит надкусить, пирожок брызжет соком, отсюда, вероятно, произошло название. Хотя есть и другая версия: от слова „сечь“», — говорится в сообщении сервиса «Туту».
Как ранее рассказывало URA.RU, посикунчики входят в обязательное меню фуршетов, которые устраивают пермские власти, а у многих пермяков есть свой секрет их приготовления. Непременно пробуют маленькие пермские пирожки гости региона, в том числе звезды. Мы рассказывали, где можно отведать необычные посикунчики с бобрятиной и пистиками.
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