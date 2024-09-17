17 сентября 2024

Пермь признали столицей посикунчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Посикунчики известны на весь мир
Посикунчики известны на весь мир Фото:

Пермь заслужила статус столицы посикунчиков. Такой вывод сделали специалисты сервиса путешествий «Туту», которые проанализировали запросы пользователей интернета, упоминания города в СМИ, официальные сайты, архивные источники и электронные энциклопедии. Всего в проекте сервиса статус столицы чего-либо присвоен сотне городов России.

«Столица посикунчиков — Пермский край. Нельзя отправиться в Пермский край и не попробовать посикунчики, маленькие пирожки с мясной начинкой. Стоит надкусить, пирожок брызжет соком, отсюда, вероятно, произошло название. Хотя есть и другая версия: от слова „сечь“», — говорится в сообщении сервиса «Туту».

Как ранее рассказывало URA.RU, посикунчики входят в обязательное меню фуршетов, которые устраивают пермские власти, а у многих пермяков есть свой секрет их приготовления. Непременно пробуют маленькие пермские пирожки гости региона, в том числе звезды. Мы рассказывали, где можно отведать необычные посикунчики с бобрятиной и пистиками. 

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Пермь заслужила статус столицы посикунчиков. Такой вывод сделали специалисты сервиса путешествий «Туту», которые проанализировали запросы пользователей интернета, упоминания города в СМИ, официальные сайты, архивные источники и электронные энциклопедии. Всего в проекте сервиса статус столицы чего-либо присвоен сотне городов России. «Столица посикунчиков — Пермский край. Нельзя отправиться в Пермский край и не попробовать посикунчики, маленькие пирожки с мясной начинкой. Стоит надкусить, пирожок брызжет соком, отсюда, вероятно, произошло название. Хотя есть и другая версия: от слова „сечь“», — говорится в сообщении сервиса «Туту». Как ранее рассказывало URA.RU, посикунчики входят в обязательное меню фуршетов, которые устраивают пермские власти, а у многих пермяков есть свой секрет их приготовления. Непременно пробуют маленькие пермские пирожки гости региона, в том числе звезды. Мы рассказывали, где можно отведать необычные посикунчики с бобрятиной и пистиками. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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