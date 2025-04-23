23 апреля 2025

Песков рассказал, как Россия отреагирует на базы НАТО в Финляндии

Песков: Россия предпримет ответные меры из-за инфраструктуры НАТО в Финляндии
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков рассказал, что будет делать РФ если Финляндия начнет размещать базы НАТО
Песков рассказал, что будет делать РФ если Финляндия начнет размещать базы НАТО Фото:

Россия предпримет все необходимые ответные меры для обеспечения своей безопасности в связи с размещением военной инфраструктуры НАТО в Финляндии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На территорию Финляндии постепенно выводится военная инфраструктура. Как отреагирует Россия? Мы предпринимаем меры по обеспечению своей безопасности, те, которые наши военные считают необходимыми», — заявил Песков в интервью французскому изданию Point.

Ранее Песков подчеркивал, что Россия всегда стремилась поддерживать добрососедские отношения с Финляндией и не была инициатором ухудшения диалога. Однако после вступления Финляндии и Швеции в НАТО и наращивания военной инфраструктуры альянса в этих странах, отношения между Москвой и Хельсинки значительно осложнились.

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Россия предпримет все необходимые ответные меры для обеспечения своей безопасности в связи с размещением военной инфраструктуры НАТО в Финляндии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «На территорию Финляндии постепенно выводится военная инфраструктура. Как отреагирует Россия? Мы предпринимаем меры по обеспечению своей безопасности, те, которые наши военные считают необходимыми», — заявил Песков в интервью французскому изданию Point. Ранее Песков подчеркивал, что Россия всегда стремилась поддерживать добрососедские отношения с Финляндией и не была инициатором ухудшения диалога. Однако после вступления Финляндии и Швеции в НАТО и наращивания военной инфраструктуры альянса в этих странах, отношения между Москвой и Хельсинки значительно осложнились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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