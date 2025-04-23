23 апреля 2025

В Кургане запретят парковку возле ЦПКиО

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям домов возле ЦПКиО придется подыскать другое место для парковки своих машин
Жителям домов возле ЦПКиО придется подыскать другое место для парковки своих машин Фото:

В Кургане на парковке у входа в Центральный парк культуры и отдыха со стороны Шевелевки запретят оставлять машины. Соответствующее постановление опубликовала мэрия.

«Администрация города Кургана постановляет запретить стоянку транспортных средств на парковочной площадке у входа в Центральный парк культуры и отдыха по улице 5-я Больничная в Шевелевке. На участке установить дорожные знаки 5.27 „Зона с ограничением стоянки“, 5.28 „Конец зоны с ограничением стоянки“, 8.24 „Работает эвакуатор“, — указано в документе.

Запрет вводится для повышения безопасности дорожного движения. Кроме того, это делается для беспрепятственного проезда в парк специализированной техники, указано в постановлении.

Ранее в Кургане уже вводились ограничения на парковку и движение транспорта в центральной части города во время празднования Пасхи и Всероссийской ярмарки. Эти меры, как отмечала мэрия, направлены на обеспечение безопасности и беспрепятственный проезд спецтехники.

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В Кургане на парковке у входа в Центральный парк культуры и отдыха со стороны Шевелевки запретят оставлять машины. Соответствующее постановление опубликовала мэрия. «Администрация города Кургана постановляет запретить стоянку транспортных средств на парковочной площадке у входа в Центральный парк культуры и отдыха по улице 5-я Больничная в Шевелевке. На участке установить дорожные знаки 5.27 „Зона с ограничением стоянки“, 5.28 „Конец зоны с ограничением стоянки“, 8.24 „Работает эвакуатор“, — указано в документе. Запрет вводится для повышения безопасности дорожного движения. Кроме того, это делается для беспрепятственного проезда в парк специализированной техники, указано в постановлении. Ранее в Кургане уже вводились ограничения на парковку и движение транспорта в центральной части города во время празднования Пасхи и Всероссийской ярмарки. Эти меры, как отмечала мэрия, направлены на обеспечение безопасности и беспрепятственный проезд спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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