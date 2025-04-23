В Кургане запретят парковку возле ЦПКиО

В Кургане на парковке у входа в Центральный парк культуры и отдыха со стороны Шевелевки запретят оставлять машины. Соответствующее постановление опубликовала мэрия.
«Администрация города Кургана постановляет запретить стоянку транспортных средств на парковочной площадке у входа в Центральный парк культуры и отдыха по улице 5-я Больничная в Шевелевке. На участке установить дорожные знаки 5.27 „Зона с ограничением стоянки“, 5.28 „Конец зоны с ограничением стоянки“, 8.24 „Работает эвакуатор“, — указано в документе.
Запрет вводится для повышения безопасности дорожного движения. Кроме того, это делается для беспрепятственного проезда в парк специализированной техники, указано в постановлении.
Ранее в Кургане уже вводились ограничения на парковку и движение транспорта в центральной части города во время празднования Пасхи и Всероссийской ярмарки. Эти меры, как отмечала мэрия, направлены на обеспечение безопасности и беспрепятственный проезд спецтехники.
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