Спецпосланник Трампа сделал заявление по Украине

В Лондоне прошли позитивные переговоры с Украиной. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.
«Позитивные переговоры в Лондоне с [главой офиса президента Украины] Андреем Ермаком. Пора двигаться дальше», — написал Келлог в Х.
Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком прибыла в Лондон для переговоров по урегулированию конфликта. В состав делегации также вошли министры обороны и иностранных дел, а встреча была подтверждена украинскими и западными источниками. Западные страны планируют согласовать ключевые параметры соглашения о прекращении огня на фронте в ближайшие дни.
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