23 апреля 2025

Спецпосланник Трампа сделал заявление по Украине

Спецпосланник Келлог: в Лондоне прошли позитивные переговоры с Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Келлог рассказал о переговорах в Лондоне
Келлог рассказал о переговорах в Лондоне Фото:

В Лондоне прошли позитивные переговоры с Украиной. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

«Позитивные переговоры в Лондоне с [главой офиса президента Украины] Андреем Ермаком. Пора двигаться дальше», — написал Келлог в Х. 

Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком прибыла в Лондон для переговоров по урегулированию конфликта. В состав делегации также вошли министры обороны и иностранных дел, а встреча была подтверждена украинскими и западными источниками. Западные страны планируют согласовать ключевые параметры соглашения о прекращении огня на фронте в ближайшие дни.

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В Лондоне прошли позитивные переговоры с Украиной. Об этом заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог. «Позитивные переговоры в Лондоне с [главой офиса президента Украины] Андреем Ермаком. Пора двигаться дальше», — написал Келлог в Х.  Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с руководителем офиса президента Андреем Ермаком прибыла в Лондон для переговоров по урегулированию конфликта. В состав делегации также вошли министры обороны и иностранных дел, а встреча была подтверждена украинскими и западными источниками. Западные страны планируют согласовать ключевые параметры соглашения о прекращении огня на фронте в ближайшие дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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