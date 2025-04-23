23 апреля 2025

В аэропортах Москвы и Калуги введены временные ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Калуга и Жуковский не принимают рейсы
Калуга и Жуковский не принимают рейсы Фото:

Аэропорты Москвы и Калуги временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов: Жуковский и Калуга. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram. 

Ранее ограничения были введены в аэропортах Казани и Ульяновска. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

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Аэропорты Москвы и Калуги временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов: Жуковский и Калуга. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram.  Ранее ограничения были введены в аэропортах Казани и Ульяновска. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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