В аэропортах Москвы и Калуги введены временные ограничения

Аэропорты Москвы и Калуги временно закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов: Жуковский и Калуга. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram.
Ранее ограничения были введены в аэропортах Казани и Ульяновска. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.