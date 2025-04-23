В Кургане выставили на продажу кафе с недостроенной гостиницей

В Кургане у Галкинского переезда за 35 миллионов рублей выставлено на продажу здание, в котором размещается известное в городе кафе. В здании также находится недостроенная гостиница. Объявление размещено на популярном сайте.
«Продаю кафе» Комфорт». В здании первый этаж оборудован, кафе действует и процветает. На втором этаже в плане гостиница, ремонт выполнен на 70 процентов, есть разрешение на строительство», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». В связи с чем продается процветающее кафе, собственник не уточняет.
Ранее в Кургане уже выставлялись на продажу объекты общественного питания и гостиничного бизнеса, включая гостиничный комплекс «Атриум» рядом с Детским парком за 32 миллиона рублей. Также сообщалось о продаже торгового центра, помещений бывших кафе и единственного в городе аквапарка. Причины продажи собственники, как правило, не раскрывают.
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