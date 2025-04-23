23 апреля 2025

В Кургане выставили на продажу кафе с недостроенной гостиницей

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе, по словам собственника, продолжает работать в обычном режиме
Кафе, по словам собственника, продолжает работать в обычном режиме Фото:

В Кургане у Галкинского переезда за 35 миллионов рублей выставлено на продажу здание, в котором размещается известное в городе кафе. В здании также находится недостроенная гостиница. Объявление размещено на популярном сайте.

«Продаю кафе» Комфорт». В здании первый этаж оборудован, кафе действует и процветает. На втором этаже в плане гостиница, ремонт выполнен на 70 процентов, есть разрешение на строительство», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». В связи с чем продается процветающее кафе, собственник не уточняет.

В здании на втором этаже строится гостиница
В здании на втором этаже строится гостиница
Фото:

Ранее в Кургане уже выставлялись на продажу объекты общественного питания и гостиничного бизнеса, включая гостиничный комплекс «Атриум» рядом с Детским парком за 32 миллиона рублей. Также сообщалось о продаже торгового центра, помещений бывших кафе и единственного в городе аквапарка. Причины продажи собственники, как правило, не раскрывают.

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В Кургане у Галкинского переезда за 35 миллионов рублей выставлено на продажу здание, в котором размещается известное в городе кафе. В здании также находится недостроенная гостиница. Объявление размещено на популярном сайте. «Продаю кафе» Комфорт». В здании первый этаж оборудован, кафе действует и процветает. На втором этаже в плане гостиница, ремонт выполнен на 70 процентов, есть разрешение на строительство», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». В связи с чем продается процветающее кафе, собственник не уточняет. Ранее в Кургане уже выставлялись на продажу объекты общественного питания и гостиничного бизнеса, включая гостиничный комплекс «Атриум» рядом с Детским парком за 32 миллиона рублей. Также сообщалось о продаже торгового центра, помещений бывших кафе и единственного в городе аквапарка. Причины продажи собственники, как правило, не раскрывают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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