Более половины курганцев считают себя здоровыми людьми

Большая часть жителей Курганской области в возрасте от 15 лет и старше считают, что обладают хорошим здоровьем. Об этом сообщает Свердловскстат.
«По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2024 году в Курганской области 56,6% респондентов от 15 лет и старше оценивают свое здоровье как хорошее и очень хорошее», — сообщается в официальной группе Свердловскстата в соцсети «ВКонтакте».
В соседней Свердловской области ситуация иная. Там здоровыми людьми себя считают лишь 40,1% респондентов.
Ранее сообщалось, что в Курганской области отмечена рекордно низкая заболеваемость ВИЧ за последние семь лет. В 2024 году в регионе было выявлено 465 человек с таким диагнозом. Это самый низкий показатель с 2017 года.
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