23 апреля 2025

Более половины курганцев считают себя здоровыми людьми

© Служба новостей «URA.RU»
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56,6% курганцев считают, что у них хорошее здоровье
56,6% курганцев считают, что у них хорошее здоровье Фото:

Большая часть жителей Курганской области в возрасте от 15 лет и старше считают, что обладают хорошим здоровьем. Об этом сообщает Свердловскстат.

«По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2024 году в Курганской области 56,6% респондентов от 15 лет и старше оценивают свое здоровье как хорошее и очень хорошее», — сообщается в официальной группе Свердловскстата в соцсети «ВКонтакте».

В соседней Свердловской области ситуация иная. Там здоровыми людьми себя считают лишь 40,1% респондентов.

Ранее сообщалось, что в Курганской области отмечена рекордно низкая заболеваемость ВИЧ за последние семь лет. В 2024 году в регионе было выявлено 465 человек с таким диагнозом. Это самый низкий показатель с 2017 года.

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Большая часть жителей Курганской области в возрасте от 15 лет и старше считают, что обладают хорошим здоровьем. Об этом сообщает Свердловскстат. «По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2024 году в Курганской области 56,6% респондентов от 15 лет и старше оценивают свое здоровье как хорошее и очень хорошее», — сообщается в официальной группе Свердловскстата в соцсети «ВКонтакте». В соседней Свердловской области ситуация иная. Там здоровыми людьми себя считают лишь 40,1% респондентов. Ранее сообщалось, что в Курганской области отмечена рекордно низкая заболеваемость ВИЧ за последние семь лет. В 2024 году в регионе было выявлено 465 человек с таким диагнозом. Это самый низкий показатель с 2017 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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