Украина не соблюдала объявленное Россией пасхальное перемирие, допустив за 30 часов 4 900 нарушений. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«Объявленное Россией на 30 часов пасхальное перемирие практически не выполнялось украинской стороной ни одного часа: 4 900 нарушений», — заявил Шойгу в интервью ТАСС. По его словам, несмотря на многочисленные инциденты, фиксировалось общее снижение боевой активности со стороны украинских войск.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия с 19 по 21 апреля и выразил надежду на поддержку инициативы со стороны Украины. Однако, несмотря на это, украинские войска нанесли удары по приграничным российским регионам, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры. Российские власти и эксперты связывают нарушения перемирия с тем, что президент Украины Владимир Зеленский, по их мнению, не полностью контролирует ситуацию на фронте.
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