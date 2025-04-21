Зеленский перестал контролировать СВО

Президент Украины Владимир Зеленский перестал контролировать армию страны и ситуацию на фронте в целом. С этим, в том числе, связано нарушение Киевом перемирия на Пасху. Об этом сообщил член движения «Другая Украина» и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Когда Россия увидела все это, она подтвердила для американцев еще один факт, Зеленский недоговороспособен. Если, например, приказ верховного главнокомандующего [президента РФ Владимира] Путина армия безоговорочно выполнит, то у Зеленского другая ситуация. Там и нацисты, там и Великобритания, которые заинтересованы в провокациях и так далее. <...> Он не управляет ситуацией в полной мере, как это делает Путин», — заявил Олейник для РИА Новости.
Он отметил, что российский лидер еще во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом предупреждал о недоговороспособности Зеленского. Владимир Путин также указал на то, что ВСУ не полностью подчиняются украинскому президенту, поскольку для него заключение мира равносильно поражению. Тем более, сам Зеленский, фактически в ироничной манере, поддержал обсуждение этой темы, отметил бывший депутат Рады. Он действительно выступил с инициативой продлить режим прекращения огня на 30 дней, однако одновременно заявил, что Россия нарушила перемирие 3 000 раз только за один день.
«Если ты говоришь о 3 000 нарушениях, то какое же это может быть продление на 30 дней? Тогда ты что, хочешь, чтобы было 90 тысяч нарушений за месяц? Что это за перемирие? Поэтому он реально противоречит этими утверждениями своей идее продлить то, что перемирием априори называться не может»— резюмировал Олейник.
Ранее Владимир Путин сообщил о введении пасхального перемирия, которое вступило в силу 19 апреля в 18:00 по московскому времени и продолжалось до полуночи 21 апреля. Лидер РФ выразил надежду, что Украина также поддержит инициативу. При этом он подчеркнул, что российские военные должны оставаться в полной боевой готовности для предотвращения возможных нарушений режима прекращения огня и провокаций со стороны противника, передает РАПСИ.
Однако, несмотря на перемирие, в ночь на воскресенье ВСУ ударили 48 дронами в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В результате погибли и пострадали местные жители, также зафиксированы разрушения объектов гражданской инфраструктуры. Всего Украина совершила 4,9 тысяч нарушений перемирия, пишет деловое издание «Взгляд».
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